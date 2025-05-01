Sürpriz düet

Türk müziğinin sevilen seslerinden Hülya Avşar ve arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun hayranlarını şaşırtacak bir proje ile bir araya geliyor.Sanat dünyasının iki dev ismi 'Ahım Olsun' şarkısı ile gerçekleştirdikleri düet ile kırık bir kalbin ayrılık sonrası yaşadığı duyguları anlatıyor.Bugün müzikseverlerle buluşan şarkının sözlerini Hakan Altun kaleme aldı. Hakan Altun ve Aydın Kara'nın birlikte bestelediği 'Ahım Olsun'un düzenlemesi yine Aydın Kara'nın imzasını taşıyor.Sosyal medyada duyulduğu andan itibaren büyük ses getiren ve merak uyandıran şarkıya Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekildi.