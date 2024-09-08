10 Eylül salı akşamı (yarın) ikinci bölümüyle atv ekranlarında yayınlanacak 'Bir Gece Masalı'nın oyuncusu Eren Vurdem, diziye gelen övgü dolu yorumları ve 'Selim' karakterinin sürprizlerini paylaştı. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Vurdem, senaryoyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Sürprizlerle dolu bir senaryomuz var. Tansiyonu yüksek. Çok ters köşeleri var dizimizin. Ve sürükleyici. Hikaye açıldıkça yaşanacaklara hazır olun."VURDEM, karakterine dair ise şunları paylaştı: "Kimse göründüğü gibi değildir. Belki 'Selim' de gördüğümüz gibi biri değildir. Bu da 'Selim' karakterini cazip kılan yanlardan biri. Her karakterin derinlikli bir hikayesi var. Davranışlarının arkasındaki nedenleri bölümler ilerledikçe göreceğiz." Çok titiz ve özenle çalıştıklarını ve sette güzel bir uyum yakaladıklarını belirten oyuncu, "Oyunculuk açısından çok güzel geri dönüşler ve iltifatlar aldım ama karakter için aynılarını söyleyemem" dedi.