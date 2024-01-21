Suzan’ın hayatı tehlikede!

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 113'üncü bölümde; Nebahat, Akif'i affetmeye karar verir. Suzan, Gülten'e istediği 500 Bin TL'yi verir ve Sado'nun itiraf videosunu alır. Ancak Şevval, Gülten'e karşı bir koz ele geçirmiştir. Gülten görüntüyü geri almazsa hapishaneye girecektir. O nedenle Suzan'dan görüntüyü geri almak için Suzan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Kendini yola atan Suzan'a araba çarpar. Çarpan kişi Süreyya'dır. Akif arabadan çıkar ve yerde yatanın Suzan olduğunu görür.