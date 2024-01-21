Haberler Günaydın Haberleri Suzan’ın hayatı tehlikede!
Giriş Tarihi: 22.1.2024

Suzan’ın hayatı tehlikede!

Suzan’ın hayatı tehlikede!
atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 113'üncü bölümde; Nebahat, Akif'i affetmeye karar verir. Suzan, Gülten'e istediği 500 Bin TL'yi verir ve Sado'nun itiraf videosunu alır. Ancak Şevval, Gülten'e karşı bir koz ele geçirmiştir. Gülten görüntüyü geri almazsa hapishaneye girecektir. O nedenle Suzan'dan görüntüyü geri almak için Suzan ile aralarında kovalamaca yaşanır. Kendini yola atan Suzan'a araba çarpar. Çarpan kişi Süreyya'dır. Akif arabadan çıkar ve yerde yatanın Suzan olduğunu görür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Suzan’ın hayatı tehlikede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA