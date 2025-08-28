Tacizi kabul etti

Yazar-komedyen Kaan Sezyum, hakkında yapılan taciz iddiasını kabul ederek özür diledi. Moda'da bir mekânda Sezyum ile karşılaştığını ve daha sonra evine gittiğini söyleyen bir kadın, "Hiçbir şekilde cinsel yakınlık göstermedim ama evde üzerime atlayıp öpmeye çalıştı. 'Ne yapıyorsun hayvan herif' dedim. Bana 'Niye geldin o zaman' dedi. Apar topar evden çıktım" diyerek paylaşımda bulundu. Sezyum, "Yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" derken, davranış bozuklukları için psikolojik destek aldığını açıkladı.