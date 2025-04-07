Tarihi salonda resital sundu

15 yaşındaki genç piyanist İlyun Bürkev, kariyerinde sağlam adımlarla ilerlerken ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyor. Burkev, önceki akşam Londra'nın köklü konser salonlarından Bechstein Hall'de bir resital verdi. Genç sanatçı, Beethoven, Schubert, Chopin ve Liszt'in eserlerinden oluşan programıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Bellini'nin eserleri AKM'de yankılandı

OPERA tarihine damga vuran bir besteci olarak bilinen Vincenzo Bellini'nin oda şarkıları, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda seyirciyle buluştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye taşıdığı 19. yüzyıl İtalyan müziği, sanatseverleri her notada aşk, melankoli ve zamansız yolculuğa çıkardı.