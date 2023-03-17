Tarık, gerçeği Güzide’den saklamayı başardı!

ATV dizisi 'Aldatmak', önceki gün yirmi ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlgi gören dizide Güzide, kendisine kurulan kumpası sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla deşifre ederek büyük yankı uyandırdı. Güzide'nin bu hamlesi ailesi ve dostları tarafından desteklendi. Tarık, Tahir tarafından alıkonulurken bu planın arkasında Elmas'ın olduğundan habersizdi. Tahir, Tarık'ın gözünü korkutarak ondan büyük bir miktar para koparmayı başardı. Tahir'in elinden kurtulan Tarık, Güzide'nin canlı yayınıyla başına açtığı büyük sorunlar yüzünden iyice deliye döndü. Gözaltına alınan Sezai, Tarık'ın oyunuyla büyük bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Sezai'nin telefonunu ele geçiren Tarık, Güzide ile Sezai gibi konuşarak Güzide'nin durumu öğrenmemesini sağladı.