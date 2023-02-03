Tarık’ın ihanetleri sınırı aştı

ATV dizisi 'Aldatmak', önceki akşam ekrana gelen on dokuzuncu bölümüyle yine çok beğenildi. Bölümde; Güzide, Tarık'ın oyunu sonucu ailesiyle birlikte beş parasız ve evsiz kaldı. Bu çaresiz ortamda Behram evini Güzide ve ailesine açtı. Elmas satış işlemlerini detaylı bir şekilde inceleyince Tarık'ın bu satışı yıllar önce yaptığı ortaya çıktı. Tarık'ın karmaşık geçmişinin ağlarına dolanan tek kadın Güzide değildi. Tanıdık bir simâ Yeşim'in karşısına çıkıp Tarık'ın yıllar önce kendisiyle birlikte olduğunu iddia etti. Davetsiz misafir Nihal'in yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardı.