Tartışmayı şarkıya döktü

Rapçi Uzi ve şarkıcı Mustafa Sandal arasındaki konser tartışması, en çok konuşulanları arasında yerini koruyor. Ağrı Festivali'nde sahneye çıkma sıralaması yüzünden tartışan Uzi ve Mustafa Sandal, sanat dünyasını da ikiye böldü. Uzi, "Benden önce Mustafa Sandal'ı çıkartamazsınız. Hele hatır gönülle... 'Aman adam yaşlı, aman şöyle böyle' diyerek asla çıkartamazsınız... Sene 2023... Kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız ya neden bu devirde hala en son kendisi sahneye çıkmak istiyor diye!" dedi.Uzi'nin bu açıklamasının ardından Sandal, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet 'hit' olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de... Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim" cevabı vermişti.İki sanatçı arasındaki tartışmada ikinci perde açıldı. Uzi, Mustafa Sandal ile yaşadığı polemiği şarkıya döktü. Ünül rapçi, 'Ağzı Bozuk' isimli yeni bir şarkı çıkardı. Şarkı, şimdiden merak konusu oldu.