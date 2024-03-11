Haberler Günaydın Haberleri Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş delikanlı oldu! Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 11.3.2024 09:43

Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş delikanlı oldu! Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyada gündem oldu!

Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş delikanlı oldu! Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyada gündem oldu!
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Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş delikanlı oldu! Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyada gündem oldu!
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