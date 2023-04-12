‘Taşınma yüzünden ceza yedim’

Şarkıcı Berkay, önceki gün Etiler'deydi. Kızı Zeyno ile mağazaları dolaşan Berkay, "Zeyno daha babacı. Diğer kızım Arya ortada. İkisi de dil ve yüzme kursu ile jimnastiğe gidiyor. Hangisinin yeteneği neye varsa ona yönelsinler" dedi. Geçtiğimiz yıl 6 yaşındaki kızları Arya'nın üzerine dolap kapağı düşmesinin ardından mobilya şirketine dava açmış, mobilya şirketi ise açtıkları karşı davayı kazanmıştı. Berkay bu konu hakkında ise "Birkaç tane dava durumum var. Taşınma sürecimizde de adres bilgimizi güncellememiz gerekmiş. Onu yapmadığımız için ufak bir ceza ödedik" dedi.