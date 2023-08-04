Taylor’dan çalışanlarına 100 bin $’lık ikramiye

33 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li yıldız Taylor Swift, müzik kariyerinin yanı sıra çalışanlarına verdiği değerle de takdir topluyor. Swift, ABD turnesinde konser ekipmanlarını taşıyan her kamyon şoförüne 100 bin dolarlık ikramiye verecek. İkramiye çeklerinin dağıtımının, Kaliforniya'da bugün gerçekleşecek gösteriden önce yapılacağı öğrenildi. ABD turu için 50 kamyon şoförü görev yapacak. Ünlü şarkıcı, bu jesti için beş milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Swift'in ülke çapındaki konser turu ise bir milyar dolarlık satış getirdi ve tamamlandığında 'tüm zamanların en çok hasılat yapan turnesi' olacağı konuşuluyor.