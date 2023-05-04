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Giriş Tarihi: 5.5.2023

‘Tehditler beni korkutuyor ama ispatlayamıyorum’

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
‘Tehditler beni korkutuyor ama ispatlayamıyorum’
İki yıl önce Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı yumruk ve tekmelerle darp etmişti. Ayta hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk celsede Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı belirtilerek Ayta'nın 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırıması talep edilmişti.



Önceki günkü duruşmada ise karar çıktı. Sanıkların avukatı, takdiri indirim uygulanmasını talep etti. Mahkeme, Ayta'ın kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezasını takdir indirimi uygulayarak 7 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme, tehdit suçundan ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Akbaş'ın avukatı, "Kameralara yansıyan çok yoğun şiddet var ancak 7 ay ceza aldı sanık, tehditten ise beraat etti" diye konuşurken Akbaş, "Korkuyorum. Tehditleri devam ediyor ama ispatlayamıyorum'' dedi.

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‘Tehditler beni korkutuyor ama ispatlayamıyorum’
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