‘Tehditler beni korkutuyor ama ispatlayamıyorum’

İki yıl önce Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı yumruk ve tekmelerle darp etmişti. Ayta hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk celsede Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı belirtilerek Ayta'nın 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırıması talep edilmişti.Önceki günkü duruşmada ise karar çıktı. Sanıkların avukatı, takdiri indirim uygulanmasını talep etti. Mahkeme, Ayta'ın kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezasını takdir indirimi uygulayarak 7 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme, tehdit suçundan ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Akbaş'ın avukatı, "Kameralara yansıyan çok yoğun şiddet var ancak 7 ay ceza aldı sanık, tehditten ise beraat etti" diye konuşurken Akbaş, "Korkuyorum. Tehditleri devam ediyor ama ispatlayamıyorum'' dedi.