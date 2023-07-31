‘Tehditlerimi kale almadı beni saf aşık sandı’

DünGÜNAYDIN'ın sayfalarına taşıdığı, sosyal medya kullanıcısı M.N.'nin milli voleybolcu Hande Baladın'a yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı hakkındaki haberi ses getirdi. M.N.'nin tehdit içerikli yeni paylaşımlarına ulaşıldı. Bu paylaşımlarda sosyal medya kullanıcısının Baladın'a yönelik, "Orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım' dedim.Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben devamlı tehdit, taciz, aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Bu kıza 'Senin yüzüne asit atacağım' diyorum, bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Baladın'ın avukatı Efe Oğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Temmuz 2023 tarihinde tespit edildiği üzere müvekkil Hande Baladın'a sosyal medya aracılığı ile taciz ve tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtları gönderen M.N. isimli şahıs, söz konusu paylaşımlarıyla müvekkilimde korku ve endişeye sebebiyet vermiştir. Aynı şahıs müvekkilin oynamakta olduğu voleybol takımı ve sponsorunun yer aldığı şirket binasına da zorla girmeye çalışmak ve zarar vermek suretiyle aleni şekilde rahatsızlık yaratmaya devam etmiştir. Türk yargı ve emniyetine güvenimiz sonsuzdur."