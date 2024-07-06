Teknede romantik anlar

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım çifti, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülenen çift, tatilin tadını çıkardı. Köpeğini yanına alan Kaan Yıldırım, zodyak botun önüne köpeğiyle oturup renkli görüntüler verdi. Tekneye dönme vakti geldiğinde kendilerini karşılayan Pınar Deniz, sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları eline aldığı telefon ile görüntülendi. Deniz keyfi sonrası teknenin ön bölümüne geçip güneşlenen çift, romantik dakikalar yaşadı.