Haberler Günaydın Haberleri Tilki kaçtı ortalık karıştı
Giriş Tarihi: 21.3.2024

Tilki kaçtı ortalık karıştı

Oyuncu Anıl Altan, Finlandiya tatilinde ortalığı karıştırdı. Haskilerle karda gezmeye giden Altan’ın sevmek istediği tilki kafesten kaçınca turizm merkezinde alarm durumuna geçildi. Haskilerle tilki birbirlerine saldırır korkusuyla tur iptal edildi, misafirler kapalı alana alındı

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Tilki kaçtı ortalık karıştı
ARAMA-KURTARMA EKİBİ GELDİ
PELİN Akil-Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç bir olay yaşandı. Haskilerle (kızak köpeği) safariye çıkmayı planlayan ikili, bu işlemin yapıldığı turizm tesisine gitti. Anıl Altan burada bir tilkinin kafesine girmek için kapıyı açtı.




Tam o sırada tilki ormana kaçtı. Gerçekleştirilecek olan tur sırasında haskilerle tilki birbirlerine saldırır korkusuyla tur iptal edildi. Turistler güvenli ve kapalı bir alana alındı. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri tilkiyi bulunca tur tekrar düzenlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tilki kaçtı ortalık karıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA