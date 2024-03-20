Tilki kaçtı ortalık karıştı

ARAMA-KURTARMA EKİBİ GELDİPELİN Akil-Anıl Altan çiftinin Finlandiya tatilinde ilginç bir olay yaşandı. Haskilerle (kızak köpeği) safariye çıkmayı planlayan ikili, bu işlemin yapıldığı turizm tesisine gitti. Anıl Altan burada bir tilkinin kafesine girmek için kapıyı açtı.Tam o sırada tilki ormana kaçtı. Gerçekleştirilecek olan tur sırasında haskilerle tilki birbirlerine saldırır korkusuyla tur iptal edildi. Turistler güvenli ve kapalı bir alana alındı. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri tilkiyi bulunca tur tekrar düzenlendi.