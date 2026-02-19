Tırnakçıda 6 saatlik bakım

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

YASEMİN Ergene, önceki gün kızı Emine Özilhan ile birlikte Etiler'de bir bakım merkezinden çıkarken görüntülendi. Öğle saatlerinde mekâna gelen anne-kız, yaklaşık altı saat süren bakımın ardından akşam saatlerinde çıkış yaptı. Tüm günlerini bakıma ayıran ikili, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ergene'nin, kızının görüntülenmemesi için aracını arka kapıya yaklaştırdığı görüldü. Emine, yıllar sonra ilk kez görüntülenmiş oldu. Keyifli bir gün geçiren anne-kız, hızlı adımlarla araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.