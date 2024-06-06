Tiyatroculara sürgün şoku

Tiyatro dünyası CHP'li Tarsus Belediyesi'nin aldığı kararla çalkalanıyor. CHP'li yeni başkan Ali Boltaç'ın seçimleri kazandıktan sonraki ilk işi 2019 yılında kurulan Tarsus Belediye Tiyatrosu'nu kapatmak oldu. Tasarruf önlemleri sebebiyle kapatılan ve son oyununu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde oynayan sanatçılar da adeta sürgüne gönderildi.Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, Veteriner Hizmetleri bünyesindeki köpek bakımevine personel olarak, bazı oyuncular Gelirler Müdürlüğü personeli olarak çay ocağına ya da nikah salonu personeli olarak Kadın Sığınma Evi'ne gönderildi. Belediye girişinde karşılama personeli olarak görevlendirilen oyunculardan Hacer Öner de görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: "4.5 yıl emek verdiğim oyunculuktan sonra bana büro memurusun deniyor. 8-5 çalışma sistemi tiyatroya özgü bir şey değildir. Buna daha fazla dayanamazdım." Belediyenin aldığı bu karara tiyatro dünyasından da büyük tepki geldi. Nedim Saban, Bennu Yıldırımlar gibi ünlü sanatçılar tiyatroculara destek verdi.