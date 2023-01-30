Tolgahan Sayışman hastanelik oldu

Bir dönem dizisinde rol alan Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde dizinin setinde hastanelik oldu. Rol gereği sık sık at üzerinde olan ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman'ın önceki gün gerçekleşen savaş sahnesi çekimlerinde ayak bileğinde ezilme ve elinde kesikler oluştu. Yaralanma sonrası Altunizade'deki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sayışman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavi sonrası istirahate çekilen oyuncunun rahatsızlığından dolayı çekimlere 3 gün ara verildi.