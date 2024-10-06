‘Toplumu bilinçlendiren kampanyaları destekleyeceğim’

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Eski Türkiye güzeli Azra Akın da yaptığı konuşmada normal doğumun önemine değindi. Etkinliğe katıldığı için hem meslektaşları hem de muhalifler tarafından çok eleştirilen Akın, sosyal medyadan yayınladığı yazı ile saldırılara tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ben Azra Akın. Siyasi bir figür değilim. Türk kadınını ilgilendiren bir sağlık konusu hakkında düzenlenen, kendi düşüncelerim ve deneyimlerimle de örtüşen kampanyaya yararlı olmak adına katıldım.Davet için Emine Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkürü borç bilirim. Üzülerek görmekteyim ki ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler, aynı konuda bayrağı en önde taşımakta. Tamamen kadını ilgilendiren ve kadın vücudunun mucizelerinden biri olan kutsal doğum işlevinde, öncelikle kimin nasıl ve ne şekilde doğuracağı kadının kararı olmalı. Ancak bu kararı alırken de bebek ve anne sağlığını ikinci plana atan yanlış öğreti ve korkuların esiri olmamalılar. Tıbbi olarak gerekli durumlarda sezaryen iyi ki var. Bebeği ve bizi kurtarıyor. Ülkemizde oranı tüm gelişmiş ülkelerin iki katına çıkmış sezaryen doğum hakkında, ülke yetkililerinin ters giden bazı uygulamalara karşı tedbir alması, toplumu uyarması ve bilinçlendirmesi gibi çalışmaları hep destekleyeceğim."