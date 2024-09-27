‘Tostçu dükkanı açabilirim’

Son dönemde şarkılarından çok samimi açıklamalarıyla gündeme gelen Teoman, D&R Plak Sohbetleri'nin konuğu oldu. Murat Beşer'in sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, şöyle konuştu: "Belirli bir yaş seviyesine gelince artık üslubumu iyice yerleştirmiş gibi görüyorum kendimi. Ufkumu açmak için daha çok okumam, film izlemem gerekiyor. Bir yolunu bulacağız artık. Yapacak iş bulamazsam tostçu açarım. Rock'n roll tostçusu. Eğer hiçbir şey yazmazsam bari eş dost gelir sohbet ederiz." Mesleğe ilk başlarken, çekingen ve utangaç olduğunu belirten şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Papatya şarkısı yüzünden Papatya Teoman diye anılırdım. İlk sahneye çıkışımla ünlü olmam arasında 10 sene var. Kendimi bulana kadar 10 sene kaybettim. 29 yaşındaydım ünlü olduğumda. Şarkıları yazanla sunan iki farklı insan. Şizofrenik bir durum. Sahnede içe dönük depresif olursan ayvayı yersin. Üretimlerimi ticari kaygıyla yapmıyorum."