Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası: ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’

Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla'nın babası Pedro De Noronha ile hukuk savaşı devam ediyor. Şahin, Portekizli işadamının sosyal medyada mahrem fotoğraflarını paylaştığını ve kendisine hakaret ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. 1 ay tedbir kararı aldıran manken, yeniden savcılığa başvurarak eski eşinin mahkeme kararını hiçe saydığını söyledi.Savcılık, Noronha hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ardından Şahin, Noronha'nın kızına gönderdiği mektuplarda kendisi hakkında onur kırıcı sözler sarf ettiğini belirterek bir kez daha savcılığa başvurdu. Kızının psikolojik anlamda zarara uğradığını ifade eden Şahin'in ihbarı üzerine Portekizli işadamı hakkında soruşturma başlatıldı.