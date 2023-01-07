Haberler Günaydın Haberleri Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası: ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’
Giriş Tarihi: 8.1.2023

Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası: ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’

Tülin Şahin’in başı kızının babası Pedro De Noronha ile yine dertte. Şahin, mahrem fotoğraflarını paylaştığını belirtip şikayetçi olduğu Noronha’nın, bu kez de kızına gönderdiği mektupta kendisi için onur kırıcı sözler sarf ettiğini söyledi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası: ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’
TEDBİR KARARI ALDIRDI
Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla'nın babası Pedro De Noronha ile hukuk savaşı devam ediyor. Şahin, Portekizli işadamının sosyal medyada mahrem fotoğraflarını paylaştığını ve kendisine hakaret ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. 1 ay tedbir kararı aldıran manken, yeniden savcılığa başvurarak eski eşinin mahkeme kararını hiçe saydığını söyledi.



PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Savcılık, Noronha hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ardından Şahin, Noronha'nın kızına gönderdiği mektuplarda kendisi hakkında onur kırıcı sözler sarf ettiğini belirterek bir kez daha savcılığa başvurdu. Kızının psikolojik anlamda zarara uğradığını ifade eden Şahin'in ihbarı üzerine Portekizli işadamı hakkında soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası: ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA