Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis, önceki gün 70 yaşına bastı. Willis'in doğum gününü; Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızları sosyal medyada kutladı. Scout Willis, babasına "Tüm zamanların en iyisine mutlu yıllar. Her gün DNA'mın yüzde 50'si ondan olduğu için şükrediyorum. Yaptığım müzik, yarattığım büyü, babamın dünyada yaşayan mirası" diye seslendi.

'EN SEVDİĞİM ARKADAŞIM'

Bruce Willis ve Moore'un en küçük kızları Tallulah Willis, paylaşımına "En sevdiğim arkadaşımın 70. yaşını kutluyorum! Sen asla karartılamayacak bir ışıksın! Seni seviyorum, bebeğin olmaktan gurur duyuyorum" notunu düştü. Rumer Willis ise babasının doğum gününü "Krala... Seni seviyorum baba 70. yaş günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı.