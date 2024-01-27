Türk müziğini öğretecekler

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçılar Münip Utandı, Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Şennur Dinleyen ve Hüseyin Cem Durak Türk müziğinin temel kurallarını öğretmek için bir araya geliyor. İlk kez Türk müziğini uygulamalı olarak öğretecek olan usta sanatçılar, Türk müziğinin inceliklerini hızlı ve teatral bir şekilde aktaracaklar. Müziğin sihirli dünyasına katılanlar, pratik olarak nota, usul, makam gibi temel kavramları öğrenip Türk müziğinin derinliklerinde yolculuğa çıkacaklar. Etkinlik Levent'te 17 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.