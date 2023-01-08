Türkçe bilmiyorlar ama İbo şarkılarını biliyorlar

Geçtiğimiz hafta Belarus'ta İbo Show konseptini sahneye taşıyan İbrahim Tatlıses, önceki akşam da İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Günler öncesinden rezervasyonları dolan konserde Tatlıses'e yurt dışından gelen sevenleri büyük ilgi gösterdi. Yabancı hayranları gecede Tatlıses'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı, kimi zaman hafızalara kazınan slow parçalarıyla duygulandırdı, kimi zaman da hareketli türküleriyle dinleyicilerini ayağa kaldırdı. Tatlıses hayranları, 'Urfalıyam Ezelden', 'Delalım' parçalarıyla halay çekerek imparatora eşlik etti.