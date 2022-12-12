Türkiye soluksuz 1 Milyon TL’lik soruyu izledi

400.000 TL'lik ödülün sahibi oldu

Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı 1 Milyon TL'lik soruya yanıt vermedi ve 400.000 TL'lik para ödülünü aldı.

İşte 1 Milyon TL'lik o soru;

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A: Bala Hatun

B: Banu Çiçek

C: Bamsi Beyrek

D: Bayındır Han

Bu soruya yanıt vermeyen Barış Alıcı 400.000 TL'lik ödülü alıp yarışmadan çekildi. Sorunun doğru cevabı A şıkkı "Bala Hatun" olacaktı