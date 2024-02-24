Türkiye’de film çekemiyorum

Yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in hayatını filme çekeceğini duyurunca ünlü sanatçının mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ile Mehmetçik Vakfı dava açıp, "İzin almadan filmi çekemezsiniz" dedi. GÜNAYDIN'IN manşete taşıdığı haber büyük ses getirdi. Mustafa Uslu ise "Türkiye'de artık film çekemiyorum" deyip şu açıklamayı yaptı: "Çocuklarımın okul taksidini dahi ödeyemiyorum, kiralık arabaya biniyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız."