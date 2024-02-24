Haberler Günaydın Haberleri Türkiye’de film çekemiyorum
Giriş Tarihi: 25.2.2024

Türkiye’de film çekemiyorum

Türkiye’de film çekemiyorum
Yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in hayatını filme çekeceğini duyurunca ünlü sanatçının mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ile Mehmetçik Vakfı dava açıp, "İzin almadan filmi çekemezsiniz" dedi. GÜNAYDIN'IN manşete taşıdığı haber büyük ses getirdi. Mustafa Uslu ise "Türkiye'de artık film çekemiyorum" deyip şu açıklamayı yaptı: "Çocuklarımın okul taksidini dahi ödeyemiyorum, kiralık arabaya biniyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız."
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de film çekemiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA