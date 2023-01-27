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Giriş Tarihi: 28.1.2023

‘Türkiye’de kitap okuma oranı düşük değil’

‘Türkiye’de kitap okuma oranı düşük değil’
Son 10 yıl içerisinde 10 kitap kaleme alarak okuyucularla buluşturan oyuncu Ercan Kesal, D&R ev sahipliğinde gerçekleşen 'Edebiyat Buluşmaları'nda soruları cevapladı. Son kitabı olan 'Cebimdeki Ekmek Kırıntıları' hakkında da konuşan Kesal, şunları söyledi: "Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğu söyleniyor fakat ben katılmıyorum. İyi eserler okuyucularla buluşturulduğu takdirde karşılık buluyor.'' Oyunculukta alaylı olduğunu ifade eden Kesal, "Benim hocam eşimdir. Onun yönlendirmeleri doğrultusunda oyunculukta kendimi geliştirdim" diye konuştu.
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‘Türkiye’de kitap okuma oranı düşük değil’
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