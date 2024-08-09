Yunanistan'ın sevilen seslerinden biri olan, son dönemde şarkılarıyla gündemden düşmeyen İvi Adamou, önceki gün Kuşadası'nda sahneye çıktı. Üçüncü yılını özel bir davetle kutlayan otelin gecesinde konser veren sanatçı, sesi ve performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Ünlü işadamı Kağan Yurdakan ve eşi Julia Yurdakan'ın ev sahipliği yaptığı geceye ilgi büyüktü. Türkçe olarak sahneden hayranlarına seslenen ünlü şarkıcı, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim" dedi. Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendiren ve iki saat sahnede kalan sanatçıyı dinlemeye gelenler, hem dans etti hem de keyifli vakit geçirdi.