‘TV projelerini çok özledim’

Venedik Film Festivali'nde dünya promiyerini yapan 'Yurt' filminin özel gösterimi önceki gece gerçekleşti. Gösterime katılan Hande Doğandemir ve Burak Dakak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğandemir, televizyon projelerini çok özlediğini dile getirerek, "Ben de filmler çekiyorum ama televizyondan uzak kaldık. Doğru projeyi bekliyorum" dedi. Burak Dakak ise geçtiğimiz yıl nişanlandığı sevgilisi Leyla Tanlar ile ne zaman nikah masasına oturacakları yönündeki sorularına, "Bizim evlilik ile ilgili net bir tarihimiz yok. Konuşuyoruz aramızda ama, bir gün gerçekleşecek inşallah" dedi. Geçtiğimiz aylarda oynadığı tiyatro oyununda bir iş kazası geçiren Dakak, süreçle ilgili de "Ufak bir çatlak vardı. Bir ayda geçirdik. İnşallah bir daha yaşanmaz" diyerek sağlığının iyi olduğunu dile getirdi.