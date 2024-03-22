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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Üç şarkıya 3 milyonluk tek klip

Üç şarkıya 3 milyonluk tek klip
Alternatif müziğin öncü gruplarından maNga 20'nci yılını 'Antroposen 002' adlı yeni albümüyle kutluyor. Grubun geçtiğimiz aylarda yayınladığı albümdeki 'Mezarlar Yükseldi', 'Ben' ve '6000 Years Ago' şarkılarına film tadında tek bir klip çekildi... 'Antroposen 002' dünyasında yer alan 3 şarkının ardı ardına yer aldığı video klip, Türkiye'de ilk kez, dünyada da sayılı kez denenmiş olan bir teknikle gerçek zamanlı animasyon kayıtlarından oluşuyor. Dünyanın en önemli oyun motorlarından birinin teknolojisinin de kullanıldığı klibin bütçesi ise 3 milyon TL.
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Üç şarkıya 3 milyonluk tek klip
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