Ümran’ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

ATV'ninilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. 32. bölümde; Sude'nin kapının altından gizlice bıraktığı Cemil'in vasiyetini okuyan Fırat çılgına döner. Annesi ile yüzleşmeye gider. Elif de onu sakinleştirmek için peşinden gider. Avukata verdiği vekâlet ve boşanma işlemlerini de durdurur.Ümran, gerçeklerin bir kısmını itiraf etmek zorunda kalır. Ama Cemil'in öldürdüğü kısmını saklar. Nişantaşı'ndaki evde olan garip değişiklerden sonra Elif kapının kilidini değiştirir. Güneş'in sulayıp baktığı oynadığı çiçeği fark eden Elif, bunun Dila'nın bahsettiği zehirli çiçek olduğunu Fırat'a söyler. İkinci bir yüzleşme de burada yaşanır. Ümran'ın inkârı üzerine çiçeği ağzına atmaya çalışan Fırat feci gerçeği de öğrenir. Cemil babası değildir ve Ümran onu zehirleyerek öldürmüştür. Annesini otele yerleştiren Fırat onu evden gönderir.