Ünlü aktör Gerard Depardieu cinsel saldırıdan ceza yedi

Dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardie, 2021 yılında bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu. Depardieu, defalarca herhangi bir suistimalde bulunmadığını savunmuştu. Davacılardan biri olan set dekoratörü Amelie K., ünlü oyuncunun kendisini taciz ettiğini anlatmıştı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Yargıç Thierry Donard, iki tanığın Amelie K.'nın anlatımını doğruladığını, Depardieu'nün ise kendi beyanlarında çelişki olduğunu ifade etti. İki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan ünlü oyuncuya, 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Depardieu'nün avukatı, mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıkladı.