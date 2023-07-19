Damadını soydular

İşadamı Koray Helvacıoğlu, iş gezisi için gittiği yurt dışından dönünce hırsızlık şoku yaşadı. Helvacıoğlu, Beşiktaş Ortaköy'deki evine geldiğinde her yeri dağılmış halde bulduğunu iddia etti. Soyulduğunu anlayan işadamı, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Polise şikayette bulunan Helvacıoğlu, evinde yaklaşık 3 milyon değerinde eşyasının çalındığını belirtti. Bu şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın ne zaman gerçekleştiğini tespit etmek için güvenlik kamera görüntüleri incelenmeye başlandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Sabancı Ailesi'nin damadı olan Helvacıoğlu ile eşinin, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı öğrenilmişti.