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Giriş Tarihi: 3.1.2023 14:57 Son Güncelleme: 3.1.2023 15:02

Ünlü müzisyen Fred White hayatını kaybetti

Earth, Wind & Fire grubunun bateristi ünlü müzisyen Fred White, 67 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise Fred White'ın kardeşi ve grup üyesi Verdine White, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ünlü müzisyen Fred White hayatını kaybetti

Verdine White, Fred'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ailemiz bugün inanılmaz ve yetenekli bir üyesini, sevgili kardeşimiz Frederick Eugene 'Freddie' White'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Cennette kardeşlerimiz Maurice, Monte ve Ronald'a katılıyor ve şimdi meleklerle davul çalıyor! Aile kadrosunda 4 numaralı kardeşti. Ama bundan daha fazlası evde ve ötesinde her zaman eğlenceli ve hoş bir şekilde yaramaz olan harika bir kardeşti...'

Fred White'ın ölüm nedeni ise açıklanmadı.

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Ünlü müzisyen Fred White hayatını kaybetti
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