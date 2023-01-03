Ünlü müzisyen Fred White hayatını kaybetti

Verdine White, Fred'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ailemiz bugün inanılmaz ve yetenekli bir üyesini, sevgili kardeşimiz Frederick Eugene 'Freddie' White'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Cennette kardeşlerimiz Maurice, Monte ve Ronald'a katılıyor ve şimdi meleklerle davul çalıyor! Aile kadrosunda 4 numaralı kardeşti. Ama bundan daha fazlası evde ve ötesinde her zaman eğlenceli ve hoş bir şekilde yaramaz olan harika bir kardeşti...'

Fred White'ın ölüm nedeni ise açıklanmadı.