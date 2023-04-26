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Giriş Tarihi: 26.4.2023 10:38 Son Güncelleme: 26.4.2023 10:49

Ünlü oyuncu Nursel Köse “Aldatmak” kadrosuna dahil oldu!

atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak’ın kadrosuna her performansı ile akıllara kazınan Nursel Köse dahil oldu. Köse, dizinin güçlü karakterlerinden Behram’ın annesi “Mualla Dicleli”ye hayat verecek.

Ünlü oyuncu Nursel Köse “Aldatmak” kadrosuna dahil oldu!

Karizmatik bir duruşa sahip olan Mualla, modern fakat geleneklerine bağlı biridir. Behram'a çok düşkün olan Mualla, oğlunun mutluluğu için her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir. Yumuşak görüntüsünün altında dominant bir savaşçı yatan Mualla'nın, Behram ve çevresindeki kişileri yönlendirme konusunda da ayrı bir yeteneği vardır.

Mualla gibi kendi doğruları olan bir karakterin Aldatmak'ta dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu.

"Aldatmak" yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

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Ünlü oyuncu Nursel Köse “Aldatmak” kadrosuna dahil oldu!
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