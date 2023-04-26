Ünlü oyuncu Ron Faber 90 yaşında hayatını kaybetti

Gösterime girdiği tarihte tüm dünyada büyük ses getiren The Exorcist (Şeytan) filmindeki rolüyle ününe ün katan oyuncu Ron Faber 90 yaşında hayatını kaybetti.
1933 yılında Milwauke doğumlu olan Ron Faber, Marquette Üniversitesi'nde İşletme alanında eğitim görmüş daha sonra oyunculuğa adım atmıştı. 1973 yapımı The Exorcist (Şeytan) filmindeki rolü ile tanınan Faber, kariyerine radyocu olarak başladı.
Kısa bir süre sonra ise tiyatro oyunculuğuna yöneldi. Faber, tüm dünyayı şaşkına çeviren bu filmin dışında L'abre de Guernica, Soup for One ve Navy Seals gibi filmlerde de rol almıştı.