Ünlü oyuncu savcılığa başvurdu

Yönetmen ve oyuncu Ali Can Gebeş, vefat eden babasından kalan tüfeği yeniden ruhsatlandırmayınca uyarı tebligatı aldı. Tebligat üzerine evini arayan Gebeş, tüfeği de tüfeğin ruhsatını da bulamadı. Gebeş, savcılığa başvurarak tüfeğin bulunması halinde kendisine iade edilmesini talep etti.Karakola giderek ihbarda bulunan Ali Can Gebeş ifadesinde, Sarıyer'de ikamet ettiğini ve bugüne kadar 5 kez ikametini değiştirdiğini, bu nedenle eşya taşıma sırasında tüfeğin kaybolmuş olabileceğini söyledi. Tüfekle birlikte ruhsatında kaybolduğunu söyleyen Gebeş, tüfeği kendisine gelen tebliğ sonrası kaybettiğini fark ettiğini ifade etti. Oyuncu, karakola bilgi verme amacının herhangi bir suç duyurusu yapmak için olmadığını söyledi.