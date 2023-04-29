Ünlü oyuncu tarzını yeniledi

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Aslı Tandoğan, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşıyla birlikte görüntülenen ünlü oyuncu, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeni sezon ürünleri inceleyen ve alışveriş yapan Tandoğan'ın yeni tarzı da dikkat çekti. Alışveriş sonrası, eşinin de eşlik etmesiyle kısa bir kahve molası veren Tandoğan, günün sonunda vale noktasından araçlarını teslim aldıktan sonra AVM'den ayrıldı.