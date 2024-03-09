Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan takipçisinin yorumunu affetmedi

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada bir takipçisinin paylaşımıyla çılgına döndü. İddiaya göre, sosyal medyada gördüğü o yorumu affetmeyen ünlü oyuncu konuyu savcılığa taşıdı! A.K. adlı kadın, sosyal medyada şahsi hesabından ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına yorum yaptı. "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde paylaşımda bulunan kadın, usta oyuncuyu fena kızdırdı. Erdoğan, o yorumu affetmedi ve savcılığa başvurarak A.K. hakkında şikayette bulundu.Ünlü oyuncu, suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek A.K.'nin cezalandırılmasını istedi. Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.