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Giriş Tarihi: 3.2.2024

Ünlü sanatçı Işın Karaca: Bizler en son ‘gerçek ünlü’ kuşağıyız

Ünlü sanatçı Işın Karaca: Bizler en son ‘gerçek ünlü’ kuşağıyız
Şarkıcı Işın Karaca, 'Geçmiş Bizden Sorulur' albümünün ilk şarkısı olan 'Sen Mutlu Ol Yeter'i önceki gün tanıttı. Karaca, muhabirlerin "Son yıllarda değişen müzik tarzını nasıl buluyorsunuz? Yeni kuşağı yakalamak için projeler yapacak mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Onlara yeterince hitap eden insan var. Adele'in de dediği gibi ben de Tiktok müziği yapmıyorum. Birileri de bu ülkede kaliteli şarkılar söylemek, birilerinin duygularına tercüman olmak zorunda. Biz galiba en son 'gerçek ünlü' kuşağıyız."
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Ünlü sanatçı Işın Karaca: Bizler en son ‘gerçek ünlü’ kuşağıyız
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