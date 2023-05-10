Ünlü sanatçı Kibariye, sahneden düştü; ambulansla hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat evi önünde düzenlenen 'Romanlar Buluşması' konserine ünlü sanatçı Kibariye'de sahne aldı. Ünlü sanatçı Kibariye şarkısını söylerken sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada korumanın müdahalesi sırasında Kibariye dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

Düşmenin etkisiyle yaralanan Kibariye, ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" diye paylaşım yaptı.

Kibariye'nin düşme anları bir çok cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.