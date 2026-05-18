Ünlü sanatçılarla bayram coşkusu

KURBAN Bayramı'nda Mersin'de bayram coşkusu yaşanacak. Bu bayramda da hem çocukların hem de ailelerinin dinlenerek bayramı en güzel şekilde karşılayabilmeleri için hazırlanan programda 4 farklı ve eğlenceli konsere ev sahipliği yapılacak. 23 Mayıs'ta pop müziğin güçlü sesi Derya Uluğ'un, 25 Mayıs'ta ise rapçi Sefo'nun sahne alacağı program kapsamında, bayram tatilinde ise iki dev isim daha ağırlanacak. Bayramın ikinci günü olan 28 Mayıs'ta popun önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, 4'üncü günü ise arabeskfantezi müziğin en sevilen isimlerinden Seda Sayan sahne alacak.