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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Ünlü şarkıcı Bulut Duman, Deniz Akkaya’dan şikayetçi oldu

Şarkıcı Bulut Duman, Deniz Akkaya’nın katıldığı bir programda kendisine hakaret ettiğini ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtip şikayetçi oldu. Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü şarkıcı Bulut Duman, Deniz Akkaya’dan şikayetçi oldu
Deniz Akkaya, bir programda şarkıcı Bulut Duman'la ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Akkaya, ünlü şarkıcının taşıyıcı anneden çocuk sahibi olarak çocuk ticareti yaptığını iddia etti. Açıklamaları reddeden Duman, soluğu savcılıkta aldı. Akkaya'nın kendisi hakkında asılsız ve gerçeğe aykırı iddialarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirten şarkıcı, hırpalanıp rencide edildiğini söyledi.



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Duman, ünlü mankenin hiçbir kanıt olmadan hakkında ithamlarda bulunduğunu belirtti. Akkaya'nın hakaret ettiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve suç uydurduğu gerekçeleriyle cezalandırılmasını istedi. Şarkıcının şikayeti sonrası Deniz Akkaya hakkında soruşturma açıldı. Akkaya, "Mahkeme süreci devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.
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Ünlü şarkıcı Bulut Duman, Deniz Akkaya’dan şikayetçi oldu
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