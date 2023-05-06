Ünlü şarkıcı Bulut Duman, Deniz Akkaya’dan şikayetçi oldu

Deniz Akkaya, bir programda şarkıcı Bulut Duman'la ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Akkaya, ünlü şarkıcının taşıyıcı anneden çocuk sahibi olarak çocuk ticareti yaptığını iddia etti. Açıklamaları reddeden Duman, soluğu savcılıkta aldı. Akkaya'nın kendisi hakkında asılsız ve gerçeğe aykırı iddialarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirten şarkıcı, hırpalanıp rencide edildiğini söyledi.Duman, ünlü mankenin hiçbir kanıt olmadan hakkında ithamlarda bulunduğunu belirtti. Akkaya'nın hakaret ettiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve suç uydurduğu gerekçeleriyle cezalandırılmasını istedi. Şarkıcının şikayeti sonrası Deniz Akkaya hakkında soruşturma açıldı. Akkaya, "Mahkeme süreci devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.