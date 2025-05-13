Ünlü tenorun kupa sevinci

ESKİ Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni opera sanatçısı Murat Karahan, yöneticisi olduğu Gençlerbirliği kulübünün 4 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige yükselmesini büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Şampiyonluk kutlamalarında sahne alan, bestelediği 'Gençlerbirliği Marşı'nı futbolcularla seslendiren Karahan, önceki gün de kupayla fotoğrafını paylaştı. Karahan, "Yeri geldi çok üzüldük yeri geldi çok sevindik ama inanmaktan hiç vazgeçmedik. İnanmanın çalışmanın ve dik durmanın sonucudur bu başarı. Çocukluk aşkım, babamla en güzel hatıralarımın sebebi Gençlerbirliğim ait olduğu yere dönüyor"dedi. Karahan'ın kupalı pozu sanatseverlerden de büyük beğeni aldı.