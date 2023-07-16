Ünlü yönetmene şok suçlama: O adam hayallerimi yerle bir etti

Müzik dünyasını karıştıracak iddia! Şarkıcı Erkan Erdoğan, klip yönetmeni Erkan Nas tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Yeni şarkısının video klibinin çekimi için Nas ile 35 bin liraya anlaştıklarını, ön ödeme olarak 4 bin lira gönderdiğini ama bir daha ona ulaşamadığını söyleyen şarkıcı,"Erkan Nas parayı aldıktan sonra beni her yerden engelledi. Benim hayalimi umudumu bu adam yerle bir etti. Adli süreci başlattık. Beni aptal yerine koyması zoruma gidiyor" dedi. Genç şarkıcının bu iddialarının ardından gözler ünlü yönetmene çevrildi.