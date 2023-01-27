Ünlü yönetmenin eşine avukat hakareti

Ünlü yönetmen Burak Arlıel'in eşi Neslihan Arlıel'in geçtiğimiz yıl 6 Mayıs günü telefonu çaldı. Kendisini avukat Mert B. Olarak tanıtan şahıs, Arlıel'e hakkında başlatılan bir icra takibi nedeniyle aradığını söyleyerek, icraya konu borcu tahsil etmek istediğini belirtti. Arlıel, daha önce kendisinin aynı şekilde arandığını, avukat olduğunu söyleyen şahıslar tarafından dolandırılmaya çalıştığını belirtti. Bu konuşmaya sinirlenen avukat B., iddiaya göre genç kadına hakaret içerikli sözler sarf ederek, 'Ben müneccim miyim a..k. ' şeklinde konuştu. Neslihan Arlıel, yaşananlar sonrası eşini arayarak durumu anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Eşi Neslihan'ı arayan numarayı bu kez ünlü yönetmen aradı. Avukat olduğunu belirten Mert B., borç nedeniyle eşine ulaştığını, borcu ödemesi gerektiğini belirterek IBAN numarasını ve yaklaşık 2 bin liralık borç bilgisini mesaj yoluyla atarak telefonu yönetmenin suratına kapattı. Arlıel çifti, yaşananlar sonrası kendilerini dolandırmaya çalışan avukat Mert B.'den şikâyetçi oldu. Dilekçede, avukatın Neslihan Arlıel'e ettiği küfürler nedeniyle de cezalandırılması istendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.