IŞIN Karaca uzun süren sessizliğini bozuyor. 2023'ün kendisi için yeni başladığını dile getiren sanatçı, "The Best Of In Symphonic albümüm için geri sayım başladı. Ekimde çıkacak Arabesque lll'ün repertuarı hazır. Undercover projesi de bitti. Üretmek güzel" dedi.