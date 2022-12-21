Usta tiyatrocu Saip Şengel 80 yaşında vefat etti

Tam 14 yıldan bu yana SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevinde yaşayan Saip Şengel önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk babası tiyatro ve sinema oyuncusu Saip Şengel vasiyeti üzerine Fethiye Taşyaka Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Türk Tiyatrosu bir değerini daha kaybetti.Tiyatro ve sinema oyuncusu Saip Şengel hayatını sürdürdüğü Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında vefat etti. 14 yıldan bu yana SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğünde yaşamını sürdüren ve ilçede tiyatro sanatını sevdirebilmek için pek çok tiyatro oyunu yönetip sahneye koyan usta oyuncu ve yönetmen Saip Şengel Huzurevinde geçirdiği kalp yetmezliği sonucu kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saip Şengel'in bu ani vefatı huzurevi sakinlerinin yanı sıra Fethiye'de ki sevenlerini üzüntüye boğdu. Saip Şengel'in vasiyeti üzerine cenaze namazı Taşyaka Asri Mezarlığında kılındı. Cenaze merasimine yakınları, Fethiye Belediye eski başkanı Behçet Saatcı, İlçe Milli Eğitim eski Müdürü Yüksel Gültekin, Fethiye Huzurevi Müdürü Sevim Seringen, FKM eski müdürü Muammer Şahin, Huzurevi sakinleri,tiyatrocu arkadaşları ve öğrencileri ile sevenleri katıldı.Almanya'da bulunan 2 oğlunun katılamadığı cenaze merasiminin ardından Saip Şengel'in cenazesi aynı mezarlıkta dualarla toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Saip Şengel tiyatroya merhum Aziz Basmacı ile başlarken Aziz Basmacı ve Kenan Büke gibi usta tiyatrocular ile pek çok oyunda rol aldı. Ayşen Guruda, Handan Adalı, Oya Başar, Mehmet Ulay gibi usta oyuncularla da rol alan Saip Şengel 14 yıl önce geldiği Fethiye de Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Müdürlüğü ile tiyatro ekibi kurup pek çok oyunu sahneye koyup zaman zaman da bu oyunlarda rol aldı. Fethiye'de 12 yıl boyunca gönüllü olarak Fethiye Belediyesi tiyatro ekibi ile Kart Horoz,Kabzımal Cemile, Alo Biz Komşumuzu Öldürdük gibi oyunları yöneten Şengel Fethiye Sevgi Evi Gençleri ile birlikte de 'Benim Güzel Pabuçlarım' isimli oyunu da sahneye koymuştu.Saip Şengel yönetmenliğini İsmail Güneş'in yaptığı Fransa'da Film Festivalinde 1'ncilik ödülü alan 'Ateşin Düştüğü Yer' isimli sinema filminde de Mehmet Ulay ile birlikte oynarken bu film de profesör rolünü üstlenmişti. Fethiye Belediyesi Huzurevinde yapılan etkinliklerde de pek çok kez görev üstlenen Saip Şengel tiyatroya Fethiye'de de gençlerin yetişmesi için büyük çaba sarf etmişti.