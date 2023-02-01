Usta tiyatrocu Vedat Özkök 80 yaşında hayatını kaybetti

Özkök'ün vefat haberini Devlet Tiyatroları'nın resmi hesabından duyuran Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Tiyatrosunun değerli ismi, emekli sanatçılarımızdan Vedat Özkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Özkök, 1 Şubat Çarşamba günü Ankara Karşıyaka Mezarlığında kılınacak ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Vedat Özkök kimdir?

13 Ocak 1943 yılında Tunceli-Hozat'ta doğan sanatçı 1965 yılında Devlet Tiyatrolarında göreve başlamıştır. 43 yıl Devlet Tiyatrolarına hizmet veren Özkök, 2008 yılında İzmir Devlet Tiyatrosundan emekli olmuştur.