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Giriş Tarihi: 1.2.2023 14:13

Usta tiyatrocu Vedat Özkök 80 yaşında hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları oyuncusu Vedat Özkök, 80 yaşında hayatını kaybetti. Emekli tiyatro sanatçısı Vedat Özkök 'ün ölüm haberi, Devlet Tiyatroları'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Usta tiyatrocu Vedat Özkök 80 yaşında hayatını kaybetti

Özkök'ün vefat haberini Devlet Tiyatroları'nın resmi hesabından duyuran Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Tiyatrosunun değerli ismi, emekli sanatçılarımızdan Vedat Özkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Özkök, 1 Şubat Çarşamba günü Ankara Karşıyaka Mezarlığında kılınacak ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Vedat Özkök kimdir?

13 Ocak 1943 yılında Tunceli-Hozat'ta doğan sanatçı 1965 yılında Devlet Tiyatrolarında göreve başlamıştır. 43 yıl Devlet Tiyatrolarına hizmet veren Özkök, 2008 yılında İzmir Devlet Tiyatrosundan emekli olmuştur.

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Usta tiyatrocu Vedat Özkök 80 yaşında hayatını kaybetti
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