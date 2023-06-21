Ustalardan genç sinemacılara destek

Yerlisinema sektörünü desteklemek ve genç sinemacılara yol açmak ilkesiyle Kocaeli'de düzenlenen 1. Kısa Film Festivali, ilgi gördü. Festival kapsamında Avni Kütükoğlu'ndan eğitim alan genç sinemacılar, daha sonra senaryolarını yazarak, yönetmenlik yaptıkları ve rolleri canlandırdıkları kısa filmlerini çektiler. Çekilen kısa filmler, yapılan bu özel gecede sinemaseverler ile buluştu. Filmlerde emeği geçen gençlere plaketleri verilirken genç sinemacılara destek olan ve aynı zamanda da çeşitli ödüllere layık görülen ünlü sinema oyuncuları da festivale renk kattılar. Serdar Gökhan; Yılın Meslek Onur Ödülü'nü alırken, Tamer Karadağlı; Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Wilma Elles ise Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görüldü.